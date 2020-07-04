Ученые не на шутку обеспокоены долгосрочными симптомами COVID-19

Главное: Ученые встревожены тем фактом, что часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления. Об этом рассказал немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт.

Детали: Немецкий профессор эпидемиологии Тобиас Курт заявил, что среди его коллег возникла обеспокоенность тем фактом, что часть пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, имеет симптомы заболевания даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.

По его словам, среди пациентов с непроходящими последствиями COVID-19 числятся и молодые люди, ранее никогда не жаловавшиеся на здоровье.

«Необходимо тщательнее изучить этот вирус. У некоторых пациентов симптомы могут сохраняться на протяжении некоторого времени после выздоровления. Они испытывают проблемы с легкими. Часть молодых людей не может заниматься спортом из-за слабости и нарушения дыхания», ‒ приводит слова ученого телеканал «360º».

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются его последствия хроническими или они исчезнут со временем», ‒ подчеркнул Курт.

Специалист также добавил, что его коллеги уже изучают данные о состоянии здоровья COVID-больных. В частности, они проверяют их легкие и другие органы. Ученым предстоит установить, как коронавирус влияет на организм и со временем разработать средства для снижения опасности симптомов.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание...

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».