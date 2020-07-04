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Под Киевом ярко отпразднуют Ивана Купала: со стрельбой и плясками

Под Киевом ярко отпразднуют Ивана Купала: со стрельбой и плясками

Главное: В «Парке Киевская Русь» пройдет масштабное празднование Ивана Купала. Будет зрелищное сжигание чучела и массовые хороводы вокруг него.

Детали: 6, 11 и 12 июля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет масштабное празднование Ивана Купала по древним традициям, с насыщенной шоу-программой и конно-трюкового постановками, уникальной реконструкцией древних обрядов, стрельбой из требушета огненными ядрами, зрелищным сжиганием чучела и массовыми хороводами вокруг него.

Символично отмечать Купала именно в Княжестве Киевская Русь, ведь этот праздник берет свое начало именно с тех далеких времен более чем тысячелетней давности. В месте, где воспроизводится столица великой державы Киевская Русь — Древний Киев X века. А также воссоздается атмосфера и дух той славной эпохи. И именно здесь пройдет множество ярких древних уникальных действий, которые нигде больше в Украине не увидеть.

Начнется празднование в купальскую ночь 6 июля в 18:00 и продолжится в выходные 11 и 12 июля. Жители Древнего Киева приглашают присоединиться к многочисленным развлечениям, играм, конкурсам, древним обрядам. Гостей ждут парад героев сказок и былин, купальские гадания, прыжки через костер, большой хоровод вокруг Лесного озера и аутентичные обрядовые песни. Только в Княжестве можно будет увидеть захватывающую конную программу, древнюю конную игру кочевников «козлодрание», легенду «О Микуле Селяниновиче», легенду «О Ладе и Леле».

Какой же праздник без купальских венков? Только в Княжестве гостей ждет мастер-класс по их плетению и пускание венков на воду. И все это при свете костров и факелов, в полном погружении во времена Средневековья.

Ивана Купала Киев

Вечерняя программа будет зажигательной, в прямом смысле слова.С наступлением сумерек в Древнем Киеве зажгут костры. Гости смогут сжечь негатив и обновиться, прыгнув через костер — по одному или парами, если хотят найти свою любовь, выйти замуж или жениться. Кульминацией огненной феерии станет сжигание купальского чучела. С этой большой соломенной куклой сгорят все неурядицы, а веселые хороводы вокруг костра подарят небывалый заряд позитива.

6 и 11 июля днем гостей ждет стрельба горящими стрелами из луков, стрельба огненными ядрами из требушета, а поздно ночью — средневековая дискотека на мистическом Лесном озере.

В Древнем Киеве каждый сможет выбрать занятие по душе — покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, отведать вкусных блюд от княжеских поваров, пострелять из лука и отчеканить монеты, пролететь по канатному спуску над озером. Также есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты», предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы 6 июля — около 18:00, 11 и 12 июля — около 14:00.

Завершение программы:

— в купальскую ночь с 6 на 7 июля и 11 июля — в 01:00, с 01:00 до 03:00 — средневековая дискотека;

— 12 июля — в 20:00.

Цена билета: для взрослых — 250 грн. (действуют скидки при предварительной покупке билетов на сайте), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 80 грн., дошкольникам — бесплатно.

Справка: Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом — маршруткой Киев-Степок, которая курсирует от автостанции «Выдубичи», а также с пересадкой: 311 маршруткой до Обухова, а затем маршруткой Обухов-Степок. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

В тему: Ранее мы сообщали о том, что под Киевом открыли для посещения «Парк Киевская Русь».

Тэги: культура, Парк Киевская Русь, Ивана Купала

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