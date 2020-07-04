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В центре Киева озверевшая толпа устроила драку со стрельбой

В центре Киева озверевшая толпа устроила драку со стрельбой

Главное: На Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев, в результате конфликта пострадало несколько человек.

Детали: В субботу рано утром, 4 июля, на Бессарабской площади в Киеве толпа молодых людей устроила драку со стрельбой.

Как передает УНН со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента нескольким участникам конфликта потребовалась помощь медиков.

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта.

В свою очередь, пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко подтвердила информацию о драке и отметила, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

«Сейчас устанавливаем все обстоятельства», ‒ добавила она.

В тему: 1 июня 2020 года сообщалось, что массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео.

8 февраля 2020 года мы писали, что на столичной Троещине произошла массовая драка с поножовщиной.

А 12 января 2020 года на все той же Троещине произошла массовая драка со стрельбой.

Напомним также, что 15 октября 2020 года на Харьковском массиве в Киеве произошла кровавая драка с применением ножей и травматического оружия.

По словам очевидцев, в драке участвовали две компании ‒ не менее сорока человек «славянской и восточной внешности».

При этом кто-то из дерущихся стрелял ‒ на месте были найдены патроны от травматического пистолета.

Тэги: Киев, драка, общество, стрельба, столица, хулиганство, криминал, Бессарабский рынок, пострадавшие, новости Украины

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