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Совет Церквей призвал парламент к обсуждению скандальных законопроектов

Совет Церквей призвал парламент к обсуждению скандальных законопроектов

Главное: Совет Церквей обратился к парламенту с диалога относительно наиболее резонансных законодательных инициатив, которые нуждаются в надлежащем общественном обсуждении.

Детали: Совет Церквей инициировал встречу с главой Верховной Рады Украины для восстановления диалога и налаживания постоянного взаимодействия парламента с религиозным сообществом. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на irs.in.ua, в письме к Дмитрию Разумкову Всеукраинский Совет Церквей привел перечень наиболее резонансных законодательных инициатив, которые нуждаются в надлежащем общественном обсуждении.

«Досадно констатировать, что замечания к проекту Закона о медиа, направленные Всеукраинским Советом Церквей в профильный Комитет, остались без внимания, а делегированных нами представителей не пригласили к участию в соответствующей рабочей группе», - заявили во ВСЦиРО.

Во ВСЦиРО отметили, что игнорирование замечаний представителей разных конфессий Украины во время законотворческого процесса «значительно увеличивает риск общественных протестов».

«Отсутствие диалога и взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом вредит прежде всего качеству законов, которые рассматриваются без надлежащего общественного обсуждения. Такая ситуация подрывает основы партнерских отношений между государством и религиозными организациями, которые формировались на протяжении последних 25 лет», – подчеркнули в Совете Церквей.

Прежний многолетний опыт регулярного и конструктивного взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом Украины был положительным и эффективным, напомнили в Совете Церквей и призвали парламент продолжить сотрудничество.

В тему: Ранее митрополит Антоний принял участие во встрече Совета Церквей с министром культуры.

Тэги: новости православия

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