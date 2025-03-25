Трамп может уволить Уолтца из-за утечки секретных данных, — Politico

Утечка данных из сверхсекретного чата в Signal американских топ-чиновников с обсуждением ударов США по хуситам в Йемене может привести к громким увольнениям. В частности, Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Секретные данные об авиаударах по хуситам утекли после того, как в чат случайно добавили журналиста Atlantic Джеффри Голдберга. Хотя Трамп и думает об увольнении своего советника, окончательного решения по Уолтцу он еще не принял.

Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы «президент не оказался в плохом положении».

«Все в Белом доме могут согласиться с одним: Майк Уолтц — долбаный идиот», — заявил изданию один из высокопоставленных чиновников.

Другой чиновник отметил, что судьба Уолтца зависит от того, как сам Трамп отнесется к этой ситуации. Ранее он утверждал, что ему ничего не известно об этом инциденте.

Впрочем, другой источник Politico говорит, что Трамп обсудил с Уолтцом эту ситуацию. У советника якобы есть поддержка.

Напомним, советник Трампа по ошибке раскрыл журналисту секретные планы ударов по Йемену.