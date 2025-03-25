Путин рушит надежды Трампа на быстрое перемирие в Украине, — The Telegraph

Дональд Трамп и Владимир Путин разошлись во мнениях по поводу перспектив мирных переговоров о войне в Украине, пишет The Telegraph.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что США «с оптимизмом» смотрят на то, что саммит в Саудовской Аравии в понедельник проложит путь к «полномасштабному» прекращению огня и положит конец трехлетней войне. Однако в Кремле заявили, что встреча «только начинается» и предстоят «сложные переговоры».

«Мы только в начале этого пути», — предупредил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Белый дом стремится к перемирию к Пасхе. При этом Украина и Европа выразили обеспокоенность тем, что Россия затягивает переговоры, чтобы выиграть время на поле боя, что, вероятно, разочарует Трампа, который обещал быстрое прекращение войны.

Как пишет The Telegraph, источники, близкие к Трампу, сообщили, что он готов ждать правильной сделки, но некоторые сказали, что он начинает злиться из-за продолжающихся ракетных и беспилотных атак, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон мини-перемирия.

«Он будет разочарован, если они [Украина и Россия] продолжат бомбить инфраструктуру и энергетику», — сказал один из источников.

Однако другие близкие к президенту США люди говорят, что температура в Белом доме остается спокойной и что нужно «доверять процессу».

Напомним, Трамп уверен, что способен остановить Путина.