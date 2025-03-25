Кремль умышленно затягивает переговоры о прекращении войны: СМИ раскрыли планы Путина

В Кремле хотят затянуть переговоры об окончании войны в Украине как можно дольше, чтобы захватить больше украинской территории, поскольку считают, что Вашингтон не будет заботиться о том, где пройдет линия разграничения. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с мнением Кремля.

«Сейчас время на нашей стороне, и мы попытаемся максимально использовать его», — цитирует издание российского дипломата.

The Moscow Times напомнило, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что в целом согласен с предложенным 30-дневным прекращением огня, однако подчеркнул, что для Москвы важны «нюансы». Говорится, что это и свидетельствует о том, что Россия будет настаивать на своих максималистских требованиях, прежде чем согласится сложить оружие.

Как раз эти «нюансы» и поручено детально рассматривать представителям РФ на переговорах Саудовской Аравии, проходящих 24 марта.

Один из российских чиновников рассказал, что в идеале Кремль надеется, что США либо молча позволят России продолжать продвижение на поле боя, пока идут переговоры, либо даже будут давить на Украину, требуя полностью вывести свои войска из частично оккупированных областей, в т. ч. из Херсонщины и Запорожья.

Другой связанный с Кремлем чиновник рассказал, что РФ стремится укрепить контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями любой ценой, поскольку Путин политически не может позволить себе отказаться от них после закрепления их статуса в Конституции.

«Нет конституционного механизма отделения регионов. Нам нужны полностью Запорожская и Херсонская области. Или Трамп заставляет их (украинские войска, — ред.) уйти, или нам говорят: вступайте в долгие переговоры и просто используйте военную силу, чтобы установить контроль. Для нас это худший вариант, потому что переправы через реку — это всегда болезненная операция», — поделился чиновник.

Также он предположил, что Россия может попытаться захватить часть, например, Днепропетровской или Сумской области, чтобы потом предложить обмен на Херсонскую и Запорожскую.

«Мы надеемся найти вариант, который не предусматривает форсирование Днепра и штурма Херсона. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это означало бы для нас тысячи потерь», — сказал он.

Чиновник говорит, что российские силы в их нынешнем состоянии «не могут нацеливаться на что-то за пределами района Славянск-Днепропетровск».

«Физически эта сила не может пойти никуда дальше или сделать что-то большее. До Одессы доехать, конечно, невозможно, и это нам даже не нужно», — отметил он.

Напомним, Кремль сделал заявление после переговоров с США.