Кремль сделал заявление после переговоров с США

Россия не будет выносить на широкую общественность содержание переговоров с США, которые прошли накануне в саудовском Эр-Рияде. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 25 марта.

«Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет. Этого не следует ожидать», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

По словам Пескова, «сейчас сделанные доклады в столицах анализируются, а уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня расскажет о некоторых аспектах этих переговоров в интервью Первому каналу.

Напомним, Трамп сказал, о чем США говорили с Россией.