В России заявили о «непростых» переговорах с США

Диалог делегаций США и России в саудовском Эр-Рияде вышел непростым, но полезным для двух государств, так как удалось обсудить много проблем. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин, сообщает ТАСС во вторник, 25 марта.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но очень полезный для нас и для американцев. Много проблем обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — заявил он.

Карасин анонсировал, что переговоры РФ и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

«Продолжим это делать, привлекая и международное сообщество, прежде всего, ООН и отдельные страны. В целом, впечатление осталось от такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — добавил он.

В свою очередь российский сенатор Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде не было принято якобы из-за позиции Украины.

«То, что они сидели 12 часов и якобы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично», — сказал он.

Чижов не стал говорить о конкретном содержании переговоров, предложив дождаться, пока их детали станут предметом гласности.

Напомним, Кремль сделал заявление после переговоров с США.