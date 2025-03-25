Зеленский поедет во Францию готовить с Макроном саммит по вопросам безопасности

Президент Владимир Зеленский, завтра, 26 марта, посетит Францию для подготовки саммита по вопросам безопасности. Об этом сообщает Le Monde.

«Глава государства (Эммануэль Макрон, президент Франции, — ред.) подтвердит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечает Le Monde, саммит будет продолжением встреч в Париже и Лондоне, которые состоялись в течение последних недель и имели целью предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения с Россией.

Целью новой встречи будет «завершение» работы над:

— «краткосрочной» военной поддержкой Украины;

— над «устойчивой моделью украинской армии для предотвращения российских вторжений (в будущем)»;

— над «гарантиями безопасности, которые могут обеспечить европейские армии» в рамках развертывания на территории Украины.

На саммит были приглашены более 20 стран из Европейского союза (ЕС) и НАТО, включая Британию, Канаду, Норвегию и Турцию.

Напомним, Совбез ООН проведет заседание по Украине.