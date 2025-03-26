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Новости > Популярный туристический остров серьезно ужесточил правила для туристов

Популярный туристический остров серьезно ужесточил правила для туристов

Агата Кловская
25.03.25 16:51
305
Популярный туристический остров серьезно ужесточил правила для туристов

Власти Бали (остров в Индонезии) вводят новые правила поведения для иностранных туристов. О них информирует Antara.

Сообщается следующее: «Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали».

Добавляется также, что гости острова во время пребывания должны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (чуть менее 10 долларов).

Указывается, что туристам в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.

Ранее космические туристы поднялись на максимальную высоту.

Тэги: мир, туризм, Бали

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