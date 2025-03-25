Ученые математически рассчитали поведение толпы

Эксперты из Массачусетского технологического института в США выяснили о поведении людей кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотичному происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения.

Теперь ожидается, что данное открытие может революционизировать проектирование общественных пространств.

В ходе опыта ученые объединили математическое моделирование на основе уравнений гидродинамики и эксперименты с добровольцами в контролируемой среде.

В итоге оказалось, что при угловом разбросе менее 13° толпа самоорганизуется в четкие полосы.

Однако при более 13° возникает хаотичное движение с частыми столкновениями.

Отмечается, что эффективность потока снижается на 20-30% в беспорядочном режиме.

Специалисты рассказали, что «правило 13°» поможет проектировать более безопасные и эффективные аэропорты, вокзалы и пешеходные зоны, а также даст инструмент для управления толпой на массовых мероприятиях.

Резюмируется: «Это как точка кипения воды, только для человеческих потоков».

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