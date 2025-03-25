Китайцы узнали о женщинах нечто пикантное

Эксперты из Северо-Западного университета в Китае узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что женщины с низкой самооценкой чаще злоупотребляют порнографией и отличаются импульсивностью.

Специалисты поясняют, что порнозависимость представляет собой избыточное или компульсивное потребление порнографического контента, которое снижает качество жизни, а также разрушает личные отношения и психическое здоровье.

По их словам, подобное поведение также часто приводит к стрессу и чувству вины из-за неудачных попыток взять привычку под контроль.

В опыте участвовали 59 студенток из провинции Сычуань на юге страны, которые сообщили, как часто они потребляют порнографический контент и возникают ли у них проблемы с целенаправленным поведением, то есть умением воздерживаться от спонтанных поступков на пути к долгосрочным целям.

Кроме этого исследователи оценили уровни самооценки испытуемых, попросив добровольцев пройти аналогичный опрос через год, чтобы сравнить результаты.

В итоге выяснилось, что женщины с более низкой самооценкой чаще потребляли порнографический контент и теряли контроль над этой привычкой. Они используют порнографию как способ эмоционального саморегулирования или отвлечения, что может привести к дальнейшим психологическим проблемам.

В то же время, женщины с более высокой самооценкой, напротив, реже сталкивались с порнозависимостью. Такие сведения доказывают, что уверенность в себе и положительное восприятие своего тела и личности могут играть важную роль в предотвращении избыточного потребления порнографического контента.

Оказалось, что женщины, испытывающие проблемы с контролем своих эмоций, чаще обращаются к порнографии в попытке справиться с негативными чувствами, что приводит к компульсивному поведению.

Ранее китайцы дали пикантные советы мужчинам.