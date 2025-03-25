Синоптики поведали, какая погода ожидает украинцев в апреле

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в апреле. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что средняя месячная температура воздуха в нашей стране ожидается в пределах 10-13 тепла, что на полтора-два градусов выше нормы.

Указывается, что в следующем месяце будет на 6-9 градусов теплее, чем в марте, в котором специалисты ожидают в среднем температуру воздуха 1-7 тепла.

Добавляется, что месячное количество осадков прогнозируется на уровне 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет дождливая погода.