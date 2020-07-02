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Главные новости за 2 июля 2020 года

Главные новости за 2 июля 2020 года

— На решение главы НБУ Якова Смолия уйти в отставку, по данным журналистов, сильно повлиял президент Украины Владимир Зеленский, который уже подал соответствующее постановление на рассмотрение Верховной Рады. В свою очередь, в «Слуге народа» обвиняют в случившемся бывшего президент и нынешнего главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

— Курс гривны начал снижаться. Происходит это после отставки главы НБУ Якова Смолия.

— Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают более 20% украинцев. При этом доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превысили доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

— В одном из спальных районов Киева пьяный крестный отец избил 6-летнего мальчика до полусмерти, после чего выбросил из окна, чтобы скрыть побои. В результате полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия врачей.

— Поляки отменили двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса для украинцев. Послабление действует для тех, кто прилетает в страну на самолете.

— Украинский фильм с Иванной Сахно в главной роли впервые купил голливудский дистрибьютор для показа в США. По сюжету это классический триллер о том, как высоко в горах безликий психопат преследует сноубордистку.

— По результатам референдума почти 78% граждан Российской Федерации поддержали предложенные властью изменения в Конституцию этой страны. В соответствии с ними, в частности, действующий президент Владимир Путин сможет оставаться на этом посту до 2036 года.

— До ста депутатов Европарламента стали жертвами воров, которые воспользовавшись карантином, разграбили опустевшее здание в Брюсселе.

— Журналисты перечислили факты, которые могут свидетельствовать об инцестных наклонностях президента США Дональда Трампа. По их мнению, объектом вожделения бизнесмена и политика якобы является его дочь Иванка.

— В мире сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. Но ни одна из них еще не является «рабочей».

— Южнокорейские ученые заявили о создании полимера, который позволяет многократно извлекать драгоценные металлы из электронных плат и чипов. Как утверждается, вещество стоимостью в $5 за полчаса способно извлечь золото на $64.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, убийство, Национальный банк Украины, мир, карантин, экономика, кино, политика, Европарламент, доходы, курс валют, культура, криминал, кинематограф, Яков Смолий, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, коронавирус

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