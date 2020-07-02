Неизвестные воры обнесли здание Европарламента, пока все были на карантине

Главное: До ста депутатов Европарламента стали жертвами воров, которые воспользовавшись карантином, разграбили опустевшее здание в Брюсселе.

Детали: Неизвестные воры вынесли из здания Европарламента десятки единиц гаджетов и другой техники во время карантина. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ, преступники рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

По словам представителя Германии Нико Земсротта, у которого украли два ноутбука, от их действий за время удаленной работы пострадали от 40 до 100 депутатов. Он предупредил своих коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube видео, на котором видно, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.

Он подчеркнул, что при этом Генеральный директорат по вопросам безопасности Европарламента, известный также как DG SAFE не отреагировал должным образом и даже не предупредил европарламентариев о кражах.

В то же время руководство директората утверждает, что информация о кражах появилась в апреле, после чего было «увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание».

На сегодняшний день DG SAFE расследует кражи вместе с бельгийскими правоохранителями.

В тему: В ноябре 2013 года система компьютерной безопасности Европейского парламента была взломана неизвестным хакером, которому удалось получить доступ к персональным данным и электронной переписке депутатов парламента, осуществлявшейся с помощью сервиса корпоративной электронной почты Microsoft Exchange.