Епископ УПЦ: Человеческий эгоизм фактически нивелировал веру в Бога

Главное: За период карантина многие пришли к пониманию - единственный выход для того, чтобы остаться людьми, заключается в следовании за Христом. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Из-за появления коронавируса мы получили возможность переосмыслить свою жизнь с точки зрения веры в Бога и духовных ценностей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Период карантина, в какой-то степени, показал о нехватке этой веры у современного человека. Во многих случаях паника, страх и отсутствие надежды на благой Промысел Божий, превратил человека в существо, которое заботится исключительно о себе. При этом, мы стали свидетелями двух крайних проявлений эгоизма. С одной стороны, одни отрицали сам факт существования вирусной болезни и тем самым подвергали себя и других опасности, а с другой стороны - некоторые все свои надежды в борьбе с болезнью возлагали только на медицинские средства и были готовы уничтожить каждого, кто хотя бы гипотетически мог быть носителем вируса (здесь стоит вспомнить события в Новых Санжарах)», - напомнил владыка.

По его мнению, карантин показал, что человеческий эгоизм фактически полностью нивелировал веру в Бога, когда «для одних религия стала разменной монетой, которую использовали, чтобы оправдать собственную беспомощность, обвиняя Церковь во всех возможных бедах, а для других - защитным инструментом, который оправдывал собственную самовлюбленность. В обоих случаях воля Божья и Его заботы о мире подменялись чем-то другим».

Епископ Виктор объяснил, что единственным правильным выходом правильного отношения к вере во время пандемии должно быть твердое убеждение, что жизнь со Христом лучше жизни земной, но и искусственно приближать смерть не нужно.

«Примером такого подхода для нас, православных украинский, позиция Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который неоднократно подчеркивал, что такие испытания нам послал Господь для смирения человеческой гордыни, которая является самым опасным «вирусом», - сказал архиерей.

Он объяснил, что период карантина дал возможность убедиться в том, что «мы остаемся такими же слабыми существами, которые несмотря на все «космические» планы, могут исчезнуть с лица земли от невидимой невооруженным глазом бактерии».

По его словам, за этот сложный этап времени многие пришли к пониманию - единственный выход для того, чтобы остаться людьми, заключается в следовании за Христом и жизни по Евангелию.

«Без Христа наше земное бытие превратится на выживание, и только вера способна предоставить ему истинный смысл», - заключил архиерей.

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