Полтора десятка человек оказались на больничной койке после отдыха на популярном запорожском курорте

Главное: На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской обл. произошло массовое отравление. Несмотря на то, что пострадавшие связывают свое состояние с пищей, всем им делаются тесты на коронавирус.

Детали: Вечером 1 июля в Кирилловке Запорожской обл. отдыхающие на базе отдыха «Днепровские зори» стали массово жаловаться на резкое ухудшение состояния здоровья, случившееся после приема пищи. Как сообщает пресс-служба сельсовета со ссылкой на директора «Амбулатории общей практики семейной медицины» Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне.

Несмотря на это, кирилловские медики делают тесты на коронавируснуюю инфекцию всем, кто жалуется на повышение температуры.

Более подробные выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

При этом отмечается, что до сегодняшнего дня в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.

В тему: 30 июня 2020 года Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщил об обнаружении в десяти пробах морской и речной воды холероподобных вибрионов.