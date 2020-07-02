Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Полтора десятка человек оказались на больничной койке после отдыха на популярном запорожском курорте

Полтора десятка человек оказались на больничной койке после отдыха на популярном запорожском курорте

Главное: На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской обл. произошло массовое отравление. Несмотря на то, что пострадавшие связывают свое состояние с пищей, всем им делаются тесты на коронавирус.

Детали: Вечером 1 июля в Кирилловке Запорожской обл. отдыхающие на базе отдыха «Днепровские зори» стали массово жаловаться на резкое ухудшение состояния здоровья, случившееся после приема пищи. Как сообщает пресс-служба сельсовета со ссылкой на директора «Амбулатории общей практики семейной медицины» Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне.

Несмотря на это, кирилловские медики делают тесты на коронавируснуюю инфекцию всем, кто жалуется на повышение температуры.

Более подробные выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

При этом отмечается, что до сегодняшнего дня в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.

В тему: 30 июня 2020 года Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщил об обнаружении в десяти пробах морской и речной воды холероподобных вибрионов.

Тэги: отравление, происшествие, здоровье, Запорожская область, Азовское море, Кирилловка, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.07.20 10:30

Тотальное лицемерие. Рецензия на книгу Юрия Карлова «Миссия в Ватикан»

Автор: Александр Вознесенский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?
02.07.20 11:23

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели

Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели
02.07.20 16:41
254
Последние новости
02.07.20 17:03

СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
02.07.20 16:41

Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели
02.07.20 16:17

Неизвестные воры обнесли здание Европарламента, пока все были на карантине
02.07.20 15:38

Полтора десятка человек оказались на больничной койке после отдыха на популярном запорожском курорте
02.07.20 15:37

Епископ УПЦ: Человеческий эгоизм фактически нивелировал веру в Бога
02.07.20 15:05

Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске
02.07.20 14:39

«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ
Фото и Видео
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске
Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.