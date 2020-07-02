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«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ

«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ

Главное: На решение главы НБУ Якова Смолия уйти в отставку, по данным журналистов, сильно повлиял президент Украины Владимир Зеленский, который уже подал соответствующее постановление на рассмотрение Верховной Рады. В свою очередь, в «Слуге народа» обвиняют в случившемся бывшего президент и нынешнего главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Детали: Уйти в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия вынудил президент Владимир Зеленский. Как сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина на своем канале в Telegram, накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента, в том числе в день написания заявления 1 июля

«Был очень непростой разговор с президентом. Точнее несколько. По сути, отставка Смолия — прямое требование Зеленского», — написала журналистка, добавив, что шансов на то, что тот каким-то образом сможет сохранить должность почти нет.

Скриншот сообщения Сони Кошкиной об увольнении главы НБУ в Telegram.

Между тем, по данным, опубликованным на официальном сайте ВРУ, президент Украины Владимир Зеленский уже передал на рассмотрение парламента проект постановления № 3772 об увольнении Смолия с должности главы НБУ. На данный момент документ направлен на рассмотрение комитета.

Скриншот страницы проекта постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ

В то же время, как сообщают «Буквы», по мнению некоторых народных депутатов из фракции «Слуга народа», отставку Смолия организовал бывший президент Украины Петр Порошенко, чтобы «раскачать отношения с МВФ». В частности, как заявила в партийном чате Галина Третьякова, прославившаяся размышлениями о «детях низкого качества», «политическая акция „Европейской солидарности“».

«Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй. И в МВФ сидит Рашкован, тоже пропетин. Поэтому отставка Смолия — политическая акция „Евросолидарности“. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина — Порошенко», — написала она.

Фотография сообщения в чате фракции "Слуга народа"

При этом другой «слуга народа» в сердцах написал: «Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец...».

Фотография сообщения в чате фракции "Слуга народа"

В тему: Яков Смолий начал работу в Национальном банке в 2014 году в должности заместителя председателя. В октябре 2016 г он стал первым заместителем. С мая 2017 г исполнял обязанности, а 15 марта 2018 года был назначен главой НБУ. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

1 июля 2020 года он написал заявление об отставке, объяснив свое решение неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины, экономика, политика, отставка, заявление, постановление, Яков Смолий, Владимир Зеленский, новости Украины

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