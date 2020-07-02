Священник УПЦ объяснил, в чем смысл православного дресс-кода

Главное: Сознательно пренебрежительное отношение к одежде для посещения церкви свидетельствует о неправильном устроении духовной жизни.Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко.

Детали: Уместно подобранная одежда для посещения храма - начало молитвы и проявление любви к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Твоя одежда – это начало твоей молитвы. И здесь человек мало чем отличается от священнослужителя. Священнослужитель не дерзнет прикоснуться к престолу или начать богослужение без подрясника и епитрахили. Это попросту невозможно. И вот когда для меня, священника, начинается богослужение? Я встал, оделся, надел подрясник, потом крест, прочитал утренние молитвы, Правило ко Святому Причащению. Вот когда начинается богослужение! Еще до прихода в храм я уже на службе. Я уже готовлюсь предстать пред Всесвятым Богом. Точно так же и любой другой человек», - объяснил священник.

Он напомнил, что наши предки надевали в храм свою лучшую одежду в знак любви к Богу.

Священник подчеркнул, что сознательно пренебрежительное отношение к одежде для посещения церкви свидетельствует о неправильном устроении духовной жизни.

«Попытка современного нивелирования Церкви, попытка поставить Ее в ряду прочих общественных институтов (зашел в «Макдональдс» перекусить, потом в метро, потом на рынок, потом в церковь свечку поставить, потом пошел на работу, а вечером домой). Вроде бы здесь ничего такого. Обычный день человека. Но если человек не осознает, что «зайти в церковь свечку поставить» – это главное в его дне, то беда. Тогда вместо прикосновения к святыне он совершает святотатство. Очень многие святые говорили о том, что молитва с холодным сердцем, невнимательная молитва – грех», - сказал священник.

Он рассказал, что бывают исключительные случаи, но слишком открытые одежды в храме – это сигнал неправильного устроения духовной жизни, отсутствие в человеке страха Божия.

«Тело – это продолжение души, а одежда – продолжение тела, значит, и одежда – это продолжение души. Покажем же Богу во всем свою сыновью любовь и принесем Ему свою посильную жертву, хотя бы и одеждой», - заключил священник Андрей Чиженко.

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