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«Это триумф»: у Путина оказались довольны результатами референдума о его правлении

«Это триумф»: у Путина оказались довольны результатами референдума о его правлении

В тему: По результатам референдума почти 78% граждан Российской Федерации поддержали предложенные властью изменения в Конституцию этой страны. В соответствии с ними, в частности, действующий президент Владимир Путин сможет оставаться на этом посту до 2036 года.

Детали: В России объявлены окончательные результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки 100% протоколов. По данным Центральной избирательной комиссии страны, за поправки проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Причем соответствующее решение поддержали жители всех российских регионов за исключением Ненецкого автономного округа, где против проголосовали 54,57% жителей. С ними оказались солидарны россияне из Нью-Йорка, Берлина и Вены.

Как сообщает Lenta.ru, общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65,28%.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника в Кремле, итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания Администрации президента Путина: никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими.

Один из собеседников издания заявил, что «это триумф».

В тему: 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства в связи желанием президента Владимира Путина внести изменения в Конституцию страны.

10 марта 2020 года Государственная дума Российской Федерации поддержала поправку об обнулении президентских сроков в стране в связи с принятием новой Конституции. В соответствии с ней действующий президент Владимир Путин сможет оставаться на этом посту до 2036 года.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, референдум

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