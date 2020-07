Голливуд впервые в истории купил украинское кино

Главное: Украинский фильм с Иванной Сахно в главной роли впервые купил голливудский дистрибьютор для показа в США. По сюжету это классический триллер о том, как высоко в горах безликий психопат преследует сноубордистку.

Детали: Крупнейший в мире дистрибьютор кино, американская компания Lionsgate приобрела права на триллер Let it Snow украинского режиссера Станислава Капралова. «Фильм украинского режиссера впервые купил Голливуд! Американский дистрибьютор приобрел права на англоязычный триллер Let it Snow с Иванкой Сахно в главной роли», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что об этом было известно уже несколько месяцев, но официально объявить стало возможным только сейчас.

Как сообщает «Обозреватель», фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией. Главные роли в нем исполнили Иванна Сахно («Шпион, который меня бросил», «Тихоокеанский рубеж: Восстание»), Алекс Гафнер ( «Погружение», «Советник») и Тинатин Далакишвили ( «Звезда», «Любовь с акцентом», «Эбигейл»).

Сюжет фильма разворачивается в горах: за сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

В тему: 12 июня Голливуд возобновил киносъемки после длительного карантина из-за эпидемии коронавирусной болезни.