Ученые из Южной Кореи создали аналог «философского камня»

Главное: Южнокорейские ученые заявили о создании полимера, который позволяет многократно извлекать драгоценные металлы из электронных плат и чипов. Как утверждается, вещество стоимостью в $5 за полчаса способно извлечь золото на $64.

Детали: Ученые из Корейского института передовых технологий разработали полимер, позволяющий извлекать из чипов и плат электронных устройств редкие и драгоценные металлы для их повторного использования. Как сообщает «Апостроф», новое органическое соединение называется порфирин и представляет из себя вещество с множеством мельчайших пор, которые способны улавливать атомы редких и драгоценных металлов.

В соответствии с технологией электронный мусор сперва растворяется в кислоте, после чего в получившийся раствор добавляется новый полимер.

В ходе экспериментов выяснилось, что самым восприимчивым к полимеру оказалось золото: за 30 минут с помощью данного метода можно вернуть до 94% этого металла, находящегося в растворе. Это в 10 раз больше, чем в случае с другими металлами, в частности, платиной.

При этом полимер можно использовать многократно, даже после того, как он уже собрал золото в предыдущей реакции с кислотой.

По подсчетам разработчиков, один грамм нового вещества стоит $5, в то время как стоимость извлекаемого с его помощью золота достигает $64. Причем по мере повторного использования себестоимость золотодобычи будет снижаться.

В тему: Осенью 2016 года группа аспирантов факультета инженерии материалов из университета Технион вырастили настоящее золото в лабораторных условиях. Искусственный материал был получен в форме пористого монокристалла, который обладает множеством преимуществ перед поликристаллами, ввиду наличия непрерывной кристаллической решетки.

Философский камень — вещество, которое, по преданиям средневековых алхимиков, превращает любые металлы в золото. Несмотря на многочисленные описания в древних трактатах, на практике никогда не существовало.