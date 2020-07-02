Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые из Южной Кореи создали аналог «философского камня»

Ученые из Южной Кореи создали аналог «философского камня»

Главное: Южнокорейские ученые заявили о создании полимера, который позволяет многократно извлекать драгоценные металлы из электронных плат и чипов. Как утверждается, вещество стоимостью в $5 за полчаса способно извлечь золото на $64.

Детали: Ученые из Корейского института передовых технологий разработали полимер, позволяющий извлекать из чипов и плат электронных устройств редкие и драгоценные металлы для их повторного использования. Как сообщает «Апостроф», новое органическое соединение называется порфирин и представляет из себя вещество с множеством мельчайших пор, которые способны улавливать атомы редких и драгоценных металлов.

В соответствии с технологией электронный мусор сперва растворяется в кислоте, после чего в получившийся раствор добавляется новый полимер.

Способ добычи золота из электронного мусора

В ходе экспериментов выяснилось, что самым восприимчивым к полимеру оказалось золото: за 30 минут с помощью данного метода можно вернуть до 94% этого металла, находящегося в растворе. Это в 10 раз больше, чем в случае с другими металлами, в частности, платиной.

При этом полимер можно использовать многократно, даже после того, как он уже собрал золото в предыдущей реакции с кислотой.

По подсчетам разработчиков, один грамм нового вещества стоит $5, в то время как стоимость извлекаемого с его помощью золота достигает $64. Причем по мере повторного использования себестоимость золотодобычи будет снижаться.

В тему: Осенью 2016 года группа аспирантов факультета инженерии материалов из университета Технион вырастили настоящее золото в лабораторных условиях. Искусственный материал был получен в форме пористого монокристалла, который обладает множеством преимуществ перед поликристаллами, ввиду наличия непрерывной кристаллической решетки.

Философский камень — вещество, которое, по преданиям средневековых алхимиков, превращает любые металлы в золото. Несмотря на многочисленные описания в древних трактатах, на практике никогда не существовало.

Тэги: наука, золото, металл, платина, Южная Корея, технологии

Комментарии

Статьи

02.07.20 10:30

Тотальное лицемерие. Рецензия на книгу Юрия Карлова «Миссия в Ватикан»

Автор: Александр Вознесенский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?
02.07.20 11:23

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Конец эпохи бедности»: каждый пятый украинец получает меньше прожиточного минимума

«Конец эпохи бедности»: каждый пятый украинец получает меньше прожиточного минимума
02.07.20 09:32
700
Последние новости
02.07.20 12:02

«Это триумф»: у Путина оказались довольны результатами референдума о его правлении
02.07.20 11:34

Голливуд впервые в истории купил украинское кино
02.07.20 11:00

Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
02.07.20 10:31

Ученые из Южной Кореи создали аналог «философского камня»
02.07.20 10:17

Польша отменила карантин для украинцев на фоне пандемии коронавируса. Но коснется это не всех
02.07.20 09:32

«Конец эпохи бедности»: каждый пятый украинец получает меньше прожиточного минимума
02.07.20 09:17

Жителей Одесской области пугают наводнениями из-за сильных дождей
Фото и Видео
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.