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Главные новости за 1 июля 2020 года

Главные новости за 1 июля 2020 года

— С сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине увеличилась на 74 грн и составляет 1712 грн. Ожидается, что повышенные пенсии граждане начнут получать уже с 4 июля.

— С сегодняшнего дня в Украине полностью отменена государственная монополия на производство спирта. 12 спиртовых заводов будут выставлены на продажу уже в ближайшее время.

— Средняя продолжительность коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет три недели. Однако в отдельных случаях этот период может увеличиться до 40 дней.

— В Украине могут быть усилены карантинные меры в отдельных регионов, в том числе — курортов. В частности, в Одессе.

— Специалисты Госпродпотребслужбы не рекомендуют купаться на пляжах Одессы из-за обильного цветения водорослей на фоне жаркой погоды. В результате морская вода у побережья превратилась в «кисель» зеленого цвета.

— Под зданием Офиса президента Украины в Киеве произошло столкновение между протестующими шахтерами и полицией. Это произошло из-за палаток, которые манифестанты хотели здесь установить.

— В Доме ребенка в Каменском издевались над маленькой девочкой. Видео попало в сеть.

— В Ренийском районе Одесской области мужчина избил до смерти соседа костылями. По данным следствия, причиной стал долг в 115 грн.

— Всего пять стран открыли свои границы для украинцев на 1 июля. Все из-за пандемии коронавируса.

— Газета The New York Times и многие другие СМИ США отныне пишут слово «Черный» с большой буквы в случае, если оно указывает на представителей африканской расы и культуры. При этом слово «белый», по новым стандартам, следует писать с маленькой буквы. Кроме того, власти штата Миссисипи приняли решение о замене флага, на котором уже более ста лет присутствует символика конфедератов.

— Скончался известный актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

— Аргентинец Диего Марадона может возглавить сборную Испании. Это пообещал кандидат в президенты Королевской федерации футбола страны Антонио Торрес.

— На Земле началась «оттепель». Ученые предупредили о повышении температур.

Тэги: США, болезнь, драка, футбол, общество, Одесса, протест, здоровье, карантин, экономика, пенсия, спирт, политика, Диего Марадона, спорт, культура, криминал, расизм, Черное море, экология, монополия, новости Украины, Офис президента Украины, коронавирус, COVID-19

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