С сегодняшнего дня разливать спирт в Украине может кто угодно. Нужно только прикупить завод

Главное: С сегодняшнего дня в Украине полностью отменена государственная монополия на производство спирта. 12 спиртовых заводов будут выставлены на продажу уже в ближайшее время.

Детали: С 1 июля в Украине вступил в действие закон, отменяющий государственную монополию на изготовление спирта. Как сообщает пресс-служба «Укрспирта», субъектам хозяйствования любой формы собственности предоставляется возможность производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Их поломка или отключение будет основанием для отказа или отзыва выдачи лицензии.

При этом до 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, 12 из которых в ближайшее время должны быть выставлены на продажу.

Кроме того, до 1 января 2024 года право на импорт спирта будут иметь только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.

Как объяснил и. о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун, «стране нужны деньги от внутренних инвесторов, а представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства».

В тему: 3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым в Украине будет отменена монополия на производство спирта.