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Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели

Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели будет очень жарко. В западных областях ожидаются грозы.

Детали: В понедельник, 6 июля, в Украине станет еще жарче. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что на юге и в Крыму воздух прогреется до плюс 32-37. По стране днем ожидается до 25-32. В западных областях ожидаются грозовые дожди.

Ночью в Украине будет плюс 15-24.

В Киеве обещают малооблачную и жаркую погоду: днем 30-32 тепла, а ночью плюс 18-20.

Жара по Украине, обещают синоптики, начнет спадать со среды, 8 июля.

Карта погоды в Украине на 6 июля 2020 года:

Карта погоды

В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что в ближайшие выходные Украину накроет адская жара.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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