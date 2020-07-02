Синоптики пообещали украинцам настоящее пекло в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели будет очень жарко. В западных областях ожидаются грозы.
Детали: В понедельник, 6 июля, в Украине станет еще жарче. Прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что на юге и в Крыму воздух прогреется до плюс 32-37. По стране днем ожидается до 25-32. В западных областях ожидаются грозовые дожди.
Ночью в Украине будет плюс 15-24.
В Киеве обещают малооблачную и жаркую погоду: днем 30-32 тепла, а ночью плюс 18-20.
Жара по Украине, обещают синоптики, начнет спадать со среды, 8 июля.
Карта погоды в Украине на 6 июля 2020 года:
В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что в ближайшие выходные Украину накроет адская жара.