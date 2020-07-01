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Житель Одесчины избил соседа костылями. Мужчина умер из-за 115 гривен

Житель Одесчины избил соседа костылями. Мужчина умер из-за 115 гривен

Главное: В Ренийском районе Одесской области мужчина избил до смерти соседа костылями. По данным следствия, причиной стал долг в 115 грн.

Детали: В Одесской области правоохранители задержали жителя Ренийского района за нанесение смертельных телесных повреждений соседу. Как сообщает Ренийское отделение полиции, конфликт между мужчинами произошел из-за спиртного и денег.

Подозреваемый, имея проблемы со здоровьем, дал знакомому 200 гривен и попросил купить ячменя. Сосед выполнил просьбу, но не вернул 115 грн, а вечером снова пришел и предложил выпить за его счет водки. Возмутившись, хозяин дома привязал гостя веревкой к кровати и избил костылями, после чего вывел во двор, а сам пошел в дом отдыхать.

В итоге пострадавший скончался от травматического шока, вызванного множественными переломами ребер.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него вещественные доказательства. Своей вины он не отрицал.

65-летнему мужчине сообщили о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшеи смерть потерпевшего. Теперь ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В тему: В августе 2019 года нетрезвый мужчина несколько раз ударил лопатой собственную жену. В результате полученных травм 52-летняя женщина скончалась.

Тэги: драка, убийство, Одесская область, криминал, новости Украины

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