Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Американские СМИ решили писать «Черный» с большой буквы, а «белый» – с маленькой

Американские СМИ решили писать «Черный» с большой буквы, а «белый» – с маленькой

Главное: Газета The New York Times и многие другие СМИ США отныне пишут слово «Черный» с большой буквы в случае, если оно указывает на представителей африканской расы и культуры. При этом слово «белый», по новым стандартам, следует писать с маленькой буквы. Кроме того, власти штата Миссисипи приняли решение о замене флага, на котором уже более ста лет присутствует символика конфедератов.

Детали: Известная американская газета The New York Times внесла изменения в стандарты с целью преодоления расистских проявлений. Как сообщает Страна.ua, отныне слово «Черный» в издании будут писать только с большой буквы в случаях, когда речь идет о людях и культурах африканского происхождения.

Как говорится в открытом письме к коллегам от имени главного редактора газеты Дина Бакета, который стал первым афроамериканцем на этой должности и редактора по стандартам Фила Корбетта, слово «Blaсk» теперь следует писать с заглавной буквы, так же как «Asian-American» (американцы азиатского происхождения), «Latine (латиноамериканцы), а также «Native» (коренной народ).

При этом приемлемой альтернативой для обозначения чернокожих остается слово «Афроамериканец».

Что касается слова «белый» («white»), то его в соответствии со стандартами издания следует писать с маленькой буквы, так как прежде с большой буквы его писали сторонники расового превосходства белых.

В то же время редакторы напомнили давнем принципе издания, в соответствии с которым упоминать о расовой или этнической принадлежности человека следует только тогда, когда это уместно.

Отметим, что, по данным EADaily, ранее негласное решение о написании слова «Черный» с большой буквы приняли редакции многих американских СМИ, в том числе Los Angeles Times, NBC News, MSNBC, BuzzFeed. USA Today, The Washington Post, Associated Press и др. Как утверждается, дебаты на эту тему длятся уже пять лет.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, накануне губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага в связи с тем, что на нем, начиная с 1894 года присутствует символика конфедератов, воевавших в том числе за сохранение в стране рабства. «Есть разница между памятниками и флагами. Памятник признает и чтит наше прошлое. Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ», — заявил Ривз, не уточнив, каким будет новый флаг Миссисипи.

В тему: 15 июня 2020 года во французском Отмоне региона О-де-Франс вандалы напали на бюст Шарля де Голля. Первого президента страны и основателя Пятой республики замазали желтой краской, а сзади сделали надпись — «Сторонник рабства».

На следующий день администрация города Сент-Луис решила демонтировать памятник Христофору Колумбу. Они объяснили это тем, что «сегодня для многих Христофор Колумб является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин».

21 июня власти Нью-Йорка приняли решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, установленного перед входом в Американский музей естественной истории. Данный монумент давно считают расистским, а ранее он подвергался атакам вандалов.

Тэги: США, протест, мир, газета, стандарт, расизм

Комментарии

Статьи

01.07.20 08:00

Павлик Морозов, советский святой

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Удивительные астрономические явления января - июля 2020 года: затмение Венеры, Клубничная Луна, волчье затмение, солнечное затмение, два парада планет
01.07.20 10:20

Удивительные астрономические явления января - июля 2020 года: затмение Венеры, Клубничная Луна, волчье затмение, солнечное затмение, два парада планет

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Павлик Морозов, советский святой
Павлик Морозов, советский святой
Павлик Морозов, советский святой
Павлик Морозов, советский святой
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Конец эпохи бедности»: с сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине выросла на 74 грн

«Конец эпохи бедности»: с сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине выросла на 74 грн
01.07.20 12:37
55
Последние новости
01.07.20 12:37

«Конец эпохи бедности»: с сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине выросла на 74 грн
01.07.20 12:32

Товарооборот между Украиной и Арменией продолжает снижаться
01.07.20 12:08

Стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса
01.07.20 11:46

Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
01.07.20 11:03

Архиерей Сербской Церкви призвал продолжать борьбу против антицерковных законов в Черногории
01.07.20 11:02

Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
01.07.20 10:54

Американские СМИ решили писать «Черный» с большой буквы, а «белый» – с маленькой
Фото и Видео
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.