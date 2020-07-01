Американские СМИ решили писать «Черный» с большой буквы, а «белый» – с маленькой

Главное: Газета The New York Times и многие другие СМИ США отныне пишут слово «Черный» с большой буквы в случае, если оно указывает на представителей африканской расы и культуры. При этом слово «белый», по новым стандартам, следует писать с маленькой буквы. Кроме того, власти штата Миссисипи приняли решение о замене флага, на котором уже более ста лет присутствует символика конфедератов.

Детали: Известная американская газета The New York Times внесла изменения в стандарты с целью преодоления расистских проявлений. Как сообщает Страна.ua, отныне слово «Черный» в издании будут писать только с большой буквы в случаях, когда речь идет о людях и культурах африканского происхождения.

Как говорится в открытом письме к коллегам от имени главного редактора газеты Дина Бакета, который стал первым афроамериканцем на этой должности и редактора по стандартам Фила Корбетта, слово «Blaсk» теперь следует писать с заглавной буквы, так же как «Asian-American» (американцы азиатского происхождения), «Latine (латиноамериканцы), а также «Native» (коренной народ).

При этом приемлемой альтернативой для обозначения чернокожих остается слово «Афроамериканец».

Что касается слова «белый» («white»), то его в соответствии со стандартами издания следует писать с маленькой буквы, так как прежде с большой буквы его писали сторонники расового превосходства белых.

В то же время редакторы напомнили давнем принципе издания, в соответствии с которым упоминать о расовой или этнической принадлежности человека следует только тогда, когда это уместно.

Отметим, что, по данным EADaily, ранее негласное решение о написании слова «Черный» с большой буквы приняли редакции многих американских СМИ, в том числе Los Angeles Times, NBC News, MSNBC, BuzzFeed. USA Today, The Washington Post, Associated Press и др. Как утверждается, дебаты на эту тему длятся уже пять лет.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, накануне губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага в связи с тем, что на нем, начиная с 1894 года присутствует символика конфедератов, воевавших в том числе за сохранение в стране рабства. «Есть разница между памятниками и флагами. Памятник признает и чтит наше прошлое. Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ», — заявил Ривз, не уточнив, каким будет новый флаг Миссисипи.

В тему: 15 июня 2020 года во французском Отмоне региона О-де-Франс вандалы напали на бюст Шарля де Голля. Первого президента страны и основателя Пятой республики замазали желтой краской, а сзади сделали надпись — «Сторонник рабства».

На следующий день администрация города Сент-Луис решила демонтировать памятник Христофору Колумбу. Они объяснили это тем, что «сегодня для многих Христофор Колумб является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин».

21 июня власти Нью-Йорка приняли решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, установленного перед входом в Американский музей естественной истории. Данный монумент давно считают расистским, а ранее он подвергался атакам вандалов.