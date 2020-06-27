Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-30 27 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 851 323, смертей ‒ 495 220, а выздоровлений ‒ 4 973 462. В Украине же выявлено 42 065 инфицированных, зарегистрировано 1 110 смертей и 18 701 случай выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 480 786 (смертей ‒ 125 120), Бразилии ‒ 1 274 974 (55 961), России ‒ 626 779 (8 958), Индии ‒ 508 953 (15 685), Великобритании ‒ 311 727 (43 598), Перу ‒ 272 364 (8 939), Чили ‒ 263 360 (5 068), Испании ‒ 248 469 (28 341), Италии ‒ 239 961 (34 708), Иране ‒ 220 180 (10 364), Мексике ‒ 208 392 (25 779), Франции ‒ 199 473 (29 781), Пакистане ‒ 198 883 (4 035), Турции ‒ 194 511 (5 065), Германии ‒ 194 458 (8 968), Саудовской Аравии ‒ 178 504 (1 511), Бангладеш ‒ 133 978 (1 695), ЮАР ‒ 124 590 (2 340), Канаде ‒ 104 647 (8 570), Катаре ‒ 93 663 (110), Китае ‒ 84 726 (4 641), и Колумбии ‒ 84 660 (2 946).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 26 июня 2020 года мы писали, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.

А 27 июня 2020 года сообщалось, что в США был установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом.