Испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание

Главное: Испытания вакцины от коронавируса зашли в тупик. Об этом пишет швейцарская пресса со ссылкой на результаты испытаний вакцины на животных и на людях.

Детали: На сегодняшний день несколько миллиардов долларов частных и государственных средств собрано для разработки вакцины от коронавируса. Однако, как пишет Swiss Policy Research (перевод ДеньТВ), вопреки большинству сообщений СМИ, два ведущих проекта по разработке вакцины столкнулись с серьезными сложностями.

Что касается вакцины Оксфордского университета, то все шесть экспериментальных макак-резусов заболели Covid-19 несмотря на вакцинацию и были столь же заразны, как и непривитые обезьяны. Тем не менее, оксфордская вакцина была переведена на стадию тестирования на людях. При этом руководитель проекта объяснил, что коронавирус уже настолько редко встречается среди населения, что клинические испытания могут не дать никакого результата.

Что касается новой РНК-вакцины компании Moderna, которую, что необычно, стали сразу же испытывать на людях, 20% участников группы, получившей высокую дозировку, имели «серьезный побочный эффект». Это при том, что Moderna допускала до испытаний только совершенно здоровых людей.

Один из участников этих испытаний дал интервью CNN и был представлен ими как «герой». Однако о том, что после вакцинации участник потерял сознание и «заболел как никогда жизни», решили не упоминать. Кроме того, несколько экспертов также раскритиковали Moderna за сокрытие клинических данных.

В тему: Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев.