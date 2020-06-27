Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом

В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом

Главное: За прошедшие сутки в США зарегистрировали сразу 40 780 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным за все время пандемии.

Детали: За сутки в США зарегистрировано 40 780 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии.

Как передает Reuters со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса, новые вспышки коронавируса зафиксированы в 16 штатах, в остальных регионах ситуация стабильна.

По словам политика, самая тяжелая обстановка сложилась во Флориде, Техасе и Аризоне.

При этом Пенс заверил, что в борьбе с «китайской» заразой достигнут серьезный прогресс, так как снижается смертность.

Отметим также, что по последним данным, в Соединенных штатах выявлено 2 267 554 инфицированных коронавирусом. Излечиться от заразы смогли 670 809 человек. При этом 125 039 американцев от инфекции скончались.

Детали: 16 июня 2020 года сообщалось, что пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса.

А 30 мая 2020 года мы писали, что несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай».

Читайте также статью: «Тонкая, едва уловимая связь коронавируса и Негромайдана в США».

Тэги: США, рекорд, общество, эпидемия, мир, заражение, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса, Майкл Пенс

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Спрут имени Джорджа Сороса опутал все европейские структуры
26.06.20 12:06

Спрут имени Джорджа Сороса опутал все европейские структуры

Автор: Valeurs Actuelles

Выбор редакции
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом

В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом
27.06.20 11:35
463
Последние новости
27.06.20 11:35

В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом
27.06.20 09:52

Экс-соратнику Яценюка дали 15 лет за изнасилование малолетних детей
27.06.20 09:03

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 27 июня 2020
26.06.20 22:10

В Днепре найден застреленным крупный полицейский чин
26.06.20 21:21

Украинская оппозиция создает силы самообороны для противостояния радикалам
26.06.20 21:01

Как выяснилось, коронавирус «наследил» в Европе еще в марте 2019 года
26.06.20 20:19

В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
Фото и Видео
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания
Киев — все ближе к ужесточению карантина
Киев — все ближе к ужесточению карантина
Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину
Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком
На одном из киевских рынков сгорела торговка
На одном из киевских рынков сгорела торговка
Главную роль в фильме впервые сыграет робот
Главную роль в фильме впервые сыграет робот
Яркая ночная вспышка напугала жителей столицы Ирана
Яркая ночная вспышка напугала жителей столицы Ирана
fraza.com
Новости блогосферы
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.