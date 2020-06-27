В США установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом

Главное: За прошедшие сутки в США зарегистрировали сразу 40 780 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным за все время пандемии.

Детали: За сутки в США зарегистрировано 40 780 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии.

Как передает Reuters со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса, новые вспышки коронавируса зафиксированы в 16 штатах, в остальных регионах ситуация стабильна.

По словам политика, самая тяжелая обстановка сложилась во Флориде, Техасе и Аризоне.

При этом Пенс заверил, что в борьбе с «китайской» заразой достигнут серьезный прогресс, так как снижается смертность.

Отметим также, что по последним данным, в Соединенных штатах выявлено 2 267 554 инфицированных коронавирусом. Излечиться от заразы смогли 670 809 человек. При этом 125 039 американцев от инфекции скончались.

Детали: 16 июня 2020 года сообщалось, что пожилой американец получил обалденный счет за лечение от коронавируса.

А 30 мая 2020 года мы писали, что несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай».

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