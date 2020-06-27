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Экс-соратнику Яценюка дали 15 лет за изнасилование малолетних детей

Экс-соратнику Яценюка дали 15 лет за изнасилование малолетних детей

Главное: Экс-депутата Северодонецкого горсовета от «Фронта перемен» Владимира Живагу осудили на 15 лет за изнасилование малолетних детей. Его жертвами стали шесть девочек возрастом 6-12 лет.

Детали: Экс-депутат городского совета от партии Арсения Яценюка («Фронт перемен») ‒ Владимир Живага ‒ осужден на 15 лет за изнасилование малолетних детей.

Как указывается в приговоре Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2020 года, жертвами депутата-извращенца стали по меньшей мере шесть девочек возрастом от 6 до 12 лет.

Все свои преступления Живага совершал с 2006 по 2012 год, пока на него не «вышли» правоохранители.

В ходе следствия было установлено, что под предлогом просмотра мультфильмов он заманивал малолетних девочек к себе на квартиру, где спаивал их алкоголем и насиловал. Отмечается, что при задержании у него обнаружили фотоаппарат с заснятыми на пленку сексуальными оргиями.

Полный текст приговора, в котором перечислены жуткие подробности сексуальных «похождений» Владимира Живаги, доступен к ознакомлению по ссылке.

В тему: 17 февраля 2020 года мы писали, что в Запорожье педофил изнасиловал двух школьников.

А 22 июля 2019 года сообщалось, что на Днепропетровщине престарелый извращенец неестественным путем изнасиловал приемную внучку.

Тэги: суд, изнасилование, общество, Арсений Яценюк, Фронт змин, Луганская область, приговор, регионы, Северодонецк, криминал, растление, педофилия, депутат, новости Украины

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