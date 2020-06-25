Главные новости за 25 июня 2020 года

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в Украине могут ужесточить карантин. Случится это в том случае, если люди и дальше будут игнорировать меры безопасности

— Стали известны последствия наводнения на Западной Украине. Подтоплено 285 населенных пунктов.

— В Украине вырастут штрафы за быструю езду. Новые цифры представило МВД.

— Депутат «Слуги народа» Галина Третьякова заявила о необходимость ограничить рождаемость среди бедных украинцев. Ее видео разозлило интернет.

— Ночью в Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария», который неделей ранее вел колонну в Киеве. Сейчас врачи борются за жизнь парня.

— В разных районах Киева около дверей своих квартир люди находят странные отметки — спички в пластилине. В полиции ничего об этом не знают.

— В Севастополе на параде Победы танк Т-34, возглавляющий колонну, чуть не наехал на зрителей.