Стало известно, сколько водки выпил Ефремов в день смертельного ДТП

Главное: В день ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров, Михаил Ефремов выпил более 300 мл водки. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Детали: Авдокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова, рассказал об «алкогольных похождениях» своего подзащитного в день ДТП, унесшего жизнь курьера Сергея Захарова.

Как передает «НТВ», защитник, в частности сообщил, что в тот злосчастный день Ефремов пил водку со своми друзьями, после чего решил самостоятельно «догнаться» в баре.

«Выпил более 300 граммов... Потом он пошел в бар, чтобы выпить еще, но ему там отказали. Он немного поругался с сотрудниками заведения, рассчитывал, что ему как постоянному клиенту сделают исключение», ‒ рассказал Пашаев.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

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20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

А 19 июня 2020 года стали известны имена всех потерпевших по делу любителя пьяной езды Михаила Ефремова.

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