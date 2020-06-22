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Уровень загрязнение воды на пляжах Одессы превышен в 16 раз

Уровень загрязнение воды на пляжах Одессы превышен в 16 раз

Главное: Из-за того, что с затонувшего в минувшем году вблизи Одессы танкера Delfi начало выливаться топливо, купаться в море нельзя. Допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов там превышены в 16,4 раза.

Детали: Из танкера Delfi, прибитого к берегу одесского пляжа «Дельфин» в ноябре минувшего года, выливается топливо. Пятно разлива стремительно увеличилось и даже достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие, сообщает «Думская».

Теперь местные власти проводят разъяснительную работу с отдыхающими — им говорят, что купаться в море пока нельзя. Также специалисты сделали замеры качества воды.

По информации «Интерфакса», допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

«С танкера Delfi, затонувшего возле Одессы в районе пляжа „Дельфин“ еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП „АМПУ“ отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза», — заявил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

По его словам, утечка нефтепродуктов была локализирована с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.

«Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода», — подчеркнул Мальованый.

В тему: У побережья Одессы, где 22 ноября 2019 года завалился на борт танкер Delfi, был зафиксирован разлив нефтепродуктов. Концентрация «химии» превышала норму почти в сотню раз.

Тэги: общество, Одесса, происшествие, пляж, нефтепродукты, танкер, новости Украины

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