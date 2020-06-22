Армянский политик: Отношения Еревана и Киева не должны зависеть от отношений с третьими сторонами

Главное:: По словам заместителя председателя РПА Армена Ашотяна, залог успеха развития армяно-украинских межгосударственных отношений заключается в том, что эти отношения не должны зависеть от наших с вами отношений с третьими странами.

Детали: «К сожалению, армяно-украинские отношения никогда не соответствовали тому потенциалу, который заложен в наших двух государственностях, и тем более не соответствовали тому богатому историческому, культурному, цивилизационному наследию, которое накопили наши народы живя столетиями бок о бок», — заявил в интервью Aspekty.net заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

Как сообщает AnalitikaUA.net, по его мнению, «залог успеха развития армяно-украинских межгосударственных отношений в формуле, которая подразумевает, что эти отношения не должны зависеть от наших с вами отношений с третьими сторонами или с третьими странами». «Мы можем найти, и обязаны найти повестку, которая, не смотря на геополитические турбулентности, позволит нам вместе строить межгосударственные отношения согласно тому потенциалу, который существует и согласно тому цивилизационному наследию о котором я уже говорил, которое копилось столетиями», — добавил политик.

При этом Ашотян особо подчеркнул роль диаспоры в укреплении отношений Украины и Армении: «Скажу откровенно, что диаспоральная реальность — это большая армянская община в Украине, и малочисленная, но очень видная и представительная украинская община в Армении, это те цивилизационные мостики, которые все-таки не дают полностью расползтись армяно-украинским отношениям из-за различных геополитических отношений».

«Межчеловеческий контакт, в том числе на уровне диаспоральных организаций, это те скрепы, которые действительно склеивали и склеивают оба народа, несмотря на то, что наши государства имеют различные геополитические интересы и находятся в различных геополитических ситуациях», — считает армянский политик, выразив благодарность армянской общине в Украине, «за ту огромную работу, которую она проводит не только по сохранению армянской идентичности, но и в плане глубокой тотальной эффективной интеграции армян в Украине во все сферы жизни».

«Я думаю это очень важная работа, значение которой трудно переоценить, так что честь и хвала всем тем людям, тем организациям, которые работают в этом направлении», — заключил Ашотян.

В тему: В апреле 2014 года Армен Ашотян заявил, что армяно-украинские отношения выше любых разнородных политических оценок.