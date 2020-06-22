Стало известно, сколько водки выпил Ефремов в день смертельного ДТП
Момент взрыва в многоэтажке на Позняках попал на видео
Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 июня 2020
Главные новости за 22 июня 2020 года
В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры
Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19
Выборы президента Беларуси: у Лукашенко будет шесть конкурентов
«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
О мамочках потрошителей
Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве