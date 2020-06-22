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Одесса ужесточила карантин из-за коронавируса

Одесса ужесточила карантин из-за коронавируса

Главное: С 22 июня решение об усилении карантинных мероприятий в областях Украины будет принимать местная власть. В Одессе с сегодняшнего дня карантин уже усиливается.

Детали: С сегодняшнего дня, 22 июня, в Одессе усиливаются карантинные мероприятия, введенные на фоне роста количества больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы.

«С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы, учитывая постановление Кабинета министров Украины от 17 июня 2020 года № 500, комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета приняла решение об усилении карантинных ограничений на территории города Одессы с 22 июня 2020 года», — отметили в ведомстве.

В частности, с сегодняшнего дня в городе запрещается следующее:

— пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

— пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

— посещение учреждений образования ее соискателями в группах больше 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания;

— проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории;

— деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

— осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Владельцам пляжей и ресторанов напомнят о том, что они обязаны обеспечить соблюдение безопасной дистанции посетителями.

Стоит отметить, что, согласно постановлению, опубликованном на сайте Кабмина, с сегдняшнего дня решение об усилении карантина в областях Украины будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

Новая методика состоит из следующих пунктов:

— загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;

— среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

— коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

— показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

В тему: В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксирован 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это уже третий день, когда ситуация в Украине улучшается.

Тэги: общество, Одесса, здоровье, карантин, новости Украины

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