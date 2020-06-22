Курс гривны укрепился в начале недели: данные на 22 июня 2020

Главное: Курс гривны укрепился в начале этой недели. Доллар и евро дешевеют.
Детали: В понедельник, 22 июня, курс гривны укрепился. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.
Финансовый регулятор понизил курс американского доллара на четыре копейки – до 26,72 гривен.
В свою очередь на семь копеек упала цена евро – до 29,99 гривен.
Добавим, что на прошлой неделе гривна колебалась незначительно.
В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.