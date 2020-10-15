Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Предприниматель из Гатного Петр Науменко много лет занимается агробизнесом, а в сегодня решил воплотить идею создания «Мамонт Парка» на территории громады. Интерес к собственным достопримечательностям и запрос на крупные тематические парки появился в связи с ограничением передвижения из-за коронавируса.

- Почему именно мамонт, а не просто красивый парк с современными аттракционами?

- Мамонта смело можно считать ключевым фактором в построении современного общества. Благодаря мамонту первобытные люди научились коллективной охоте, распределению обязанностей, распределению накопленных благ, сохранению запасов, построению жилищ, созданию орудий труда и быта, производству оружия, шитью одежды, освещению домов и т.д. Просто парк аттракционов или, например, дендрарий, — это банально. Здесь важна привязка к нашей громаде.

Еще в детстве для меня стал открытием тот факт, что знаменитый скелет мамонта, который сегодня находится в киевском музее палеонтологии, был найден на моей родине. Кто-то копал колодец в далекие послевоенные годы и наткнулся на что-то твердое. Оказалось, идеально сохранившийся скелет мамонта. То есть цивилизация у нас, в Гатном, существовала еще со времен плейстоценового периода. Представляете, как будет интересно сделать визуальную реконструкцию этого времени

- Есть видение этого объекта?

- Сначала была идея сделать точную копию скелета нашего мамонта и поставить ее в парке, но потом с командой единомышленников этот проект был расширен. В мире существует 2 больших тематических парка мамонтов. Один в Китае в Маньчжурии, второй в российском Ханты-Мансийске. Что-то похожее строится в Ивано-Франковской области. Но мне ребята предложили более масштабный проект: показать истоки цивилизации, непрерывность перевоплощений биологических видов. Я с радостью согласился. Мы хотим создать культурно-развлекательный комплекс, особенностью которого являются фигуры мамонтов и других представителей фауны плейстоценового периода. Группы животных, одиночные, взрослые, детеныши. Посетитель приходит в парк и погружается в те далекие времена. Посещает жилища первобытных людей из костей мамонтов, наблюдает за сценами охоты кроманьонцев на мамонтов.

- А как же скелет гатненского мамонта?

— Это будет особой достопримечательностью парка.

- Вы просчитывали жизнеспособность и целесообразность этого проекта?

- Безусловно. Начнем с целесообразности. Как мы уже говорили, наш край имеет доисторическую цивилизацию. Этот факт должен повлиять на отношение жителей громады к своей земле и истории. Это объединяющее начало, которое укрепляет чувство местного патриотизма у любого нормального человека. Плюс привязка к истории делает наш регион туристически привлекательным, вырастает цена на землю, появляются рабочие места, развиваются сопутствующие бизнесы, улучшается инфраструктура и, главное, налоги и поступления остаются в громаде.

Теперь о жизнеспособности. Кроме перечисленных выше достопримечательностей парка, там будут коммерческие точки: аттракционы, фудкорты, магазины, рестораны, гостиница. Это просто проект прорыва! Расчеты показали, что привлеченные инвестиции окупятся в среднем через 5 лет. Это не один миллион долларов и большая командная работа. В год громада сможет получать просто второй бюджет из отчислений от деятельности парка. И это не многоэтажки без инфраструктуры, не вредное производство. Это экологически чистый парк. Многие инфраструктурные проекты в нашей громаде висят годами, а мы можем добиться значительной статьи доходов в бюджет.

- Уже есть подрядчик?

- Пока идет работа над документацией. Это очень масштабный проект. Спешить нельзя. Мы не имеем права на ошибку, поэтому нужно учесть все мелочи и риски. Надеюсь, что смогу вернуть мамонта на родину, а мамонт поможет развитию громады.