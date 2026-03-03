Ни одна страна не идеальна, однако Дубай и ОАЭ в целом объективно безопаснее и управляются лучше, чем многие районы в Европе.
Зеленский предупредил, что Россия собирается бить по объектам водоснабжения Украины
Сборная Украины по футболу понесла существенные потери перед игрой против Швеции
ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта
Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана
Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ
МВФ принял новую программу финансирования Украины
Буданов дал категорический ответ об уступках РФ по территориям
Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров
ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год
Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ