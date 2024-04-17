Павел Дуров

Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей (в Telegram) в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично.
Источник: интервью Такеру Карлсону
Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей (в Telegram) в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично.
Источник: интервью Такеру Карлсону
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