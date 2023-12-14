Герт Вилдерс

Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну.
Источник: Bloomberg
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