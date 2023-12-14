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Фразы > Герт Вилдерс

Герт Вилдерс

Автор: лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах «Партии свободы»
14.12.23 01:00
56
Герт Вилдерс

Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну.

Источник: Bloomberg

Тэги: мир, политика, война, Нидерланды, Герт Вилдерс

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