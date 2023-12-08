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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Автор: министр иностранных дел Великобритании
08.12.23 06:13
70
Дэвид Кэмерон

Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня – Россия.

Источник: PBS NewsHour

Тэги: Украина, Великобритания, Россия, мир, политика, война, Дэвид Кэмерон

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