Дэвид Кэмерон

Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня – Россия.
Источник: PBS NewsHour
Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня – Россия.
Источник: PBS NewsHour
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