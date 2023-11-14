Мацуда Кунинори

Уже послезавтра в Киеве повалит снег

В Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя «Кинжалов»

Нардеп Александр «Буратино» Дубинский встретит Новый год в СИЗО

Война в Украине: генсек НАТО скептически оценил нынешнее положение дел

Байден ляпнул кое-что странное на встрече с хоккеистами

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Стало известно, сколько украинцев уехало в Японию с начала войны

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14.11.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 313 470 солдат

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Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества

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В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше

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Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, — Зеленский

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Германия вдвое увеличит военную помощь Украине, — СМИ

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 312 550 солдат

11.11.23 18:16

Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

10.11.23 16:16

Зеленский одобрил новые сроки военного положения

10.11.23 15:27

Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot