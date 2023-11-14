Мацуда Кунинори

Украинцы ведут две войны одновременно, воюют против России и борются со всеми внутренними проблемами.
Источник: РБК-Украина
Украинцы ведут две войны одновременно, воюют против России и борются со всеми внутренними проблемами.
Источник: РБК-Украина
Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?
Украинцев предупредили о жестких изменениях погодных условиях
Дроны атаковали химзавод в Брянской области
Стало известно, сколько украинцев уехало в Японию с начала войны
Стало известно, выполнит ли ЕС план по миллиону снарядов для Украины
В Белом доме признали проблемы с помощью Украине
Байден ляпнул кое-что странное на встрече с хоккеистами
Война в Украине: генсек НАТО скептически оценил нынешнее положение дел
Нардеп Александр «Буратино» Дубинский встретит Новый год в СИЗО
В Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя «Кинжалов»
Уже послезавтра в Киеве повалит снег
Нардеп Александр «Буратино» Дубинский встретит Новый год в СИЗО
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 313 470 солдат
Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества
В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, — Зеленский
Германия вдвое увеличит военную помощь Украине, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 312 550 солдат
Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют
Зеленский одобрил новые сроки военного положения
Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot
Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак
В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом
Электромобили в Украине становятся все более популярными
Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год
В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А
Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине
Зеленский одобрил новые сроки военного положения
Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 307 640 солдат
Названо удивительное свойство слив
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?