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Фразы > Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори

Автор: посол Японии в Украине
14.11.23 11:10
78
Мацуда Кунинори

Украинцы ведут две войны одновременно, воюют против России и борются со всеми внутренними проблемами.

Источник: РБК-Украина

Тэги: Япония, Украина, Россия, мир, политика, война

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