Олаф Шольц

Мое стремление – это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат – и не будет.
Источник: Deutsche Welle
Мое стремление – это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат – и не будет.
Источник: Deutsche Welle
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