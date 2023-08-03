Луис Инасиу Лула да Силва

Банк существует для того, чтобы помогать спасать страны, а не погружать их на дно, как это часто делает МВФ.
Источник: Reuters
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