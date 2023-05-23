Майя Санду

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Криштиану Роналду стремится как можно быстрее покинуть Саудовскую Аравию

Орбан снова призвал к переговорам между Украиной и Россией

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине

23.05.23 16:58

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине

23.05.23 13:54

В НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения

23.05.23 13:24

Россия может перебросить войска под Белгород

23.05.23 12:24

В Минобороны назвали страну, которая может первой передать Украине истребители F-16

23.05.23 11:03

В России задумались о переносе столицы… в Сибирь

23.05.23 10:24

Названы сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины

23.05.23 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 204 360 солдат

23.05.23 09:17

В США прокомментировали «тревожность» на Белгородщине

22.05.23 16:54

В НАТО признали геноцидом преступления России против Украины

22.05.23 16:16

СМИ узнали о гарантиях безопасности для Украины