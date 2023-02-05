Джеймс Клеверли

(Президент России) Владимир Путин реагирует только на силу своих оппонентов.
Источник: Times of Malta
(Президент России) Владимир Путин реагирует только на силу своих оппонентов.
Источник: Times of Malta
Появилось видео с места жуткого ДТП в Турции
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