Владимир Зеленский

Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем.
Источник: «Интерфакс-Украина»
Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем.
Источник: «Интерфакс-Украина»
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